Посольство Украины в Британии возмутилось публикацией Би-би-си об Ан-26

26.09.2020, 17:06, Новости дня

Украинское посольство в Лондоне выразило негодование материалом Би-би-си об авиакатастрофе Ан-26 в городе Чугуев.

В репортаже Би-би-си приводится карта, на ней журналисты издания не обозначили Крым как часть Украины.

«Не можем поверить своим глазам. Надеемся, что это обычная ошибка, которую вскоре исправят», – отметило посольство в своем Twitter.

Coming from @BBCWorld, it is hard to believe our eyes. We do hope it was an ordinary blunder that will be corrected promptly #CrimeaIsUkraine #KyivNotKievhttps://t.co/tOwMZayzhy pic.twitter.com/p2HaSt1mxW

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) September 25, 2020

Напомним, в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты. Удалось выжить двум пострадавшим, однако один из них скончался утром в субботу.