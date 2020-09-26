 

МЧС предупредило об угрозе пожара на трех хуторах в Ростовской области

26.09.2020, 16:48, Новости дня

В Ростовской области пожар охватил 2,4 тыс. квадратных метров сухой травы, огонь может распространиться на населенные пункты, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«В 11.35 Аксайский район, в районе хутора Верхнеподпольный произошло загорание сухой растительности. На момент прибытия первых подразделений происходило горение на трех участках общей площадь. 2400 квадратных метров. Из-за ветра существует угроза населенным пунктам», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В пресс-службе МЧС РФ добавили, что из-за ветра огонь может распространиться на хутора Рыбацкий и Махин, а также на станицу Ольгинскую. «Силы и средства работают по повышенному третьему рангу», – пояснили в министерстве.

В конце августа в Новосибирске загорелся склад с лакокрасочной продукцией и пластиковыми изделиями, площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. метров.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Мурашко заявил о снижении иммунитета к коронавирусу у переболевших

27.08 / «Классовая война, замаскированная под расовый конфликт» — Fox News о новой волне беспорядков в США

10.07 / В Совфеде призвали МИД ответить на запрет RT в Латвии и Литве

15.07 / Московская биржа открылась снижением

05.09 / Наводнение в Судане. Чрезвычайное положение в стране объявили на три месяца

02.07 / В реанимации Магаданской областной больницы объявлен карантин

26.09 / История президентских дебатов в США: самые памятные моменты

07.09 / В Кабмине Украины хотят изменить Соглашение об ассоциации с ЕС – StateWatch

04.08 / Стрельбу открыли на вечеринке в Лос-Анджелесе, есть раненые

10.08 / Возобновились полеты из РФ на курорты Турции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска