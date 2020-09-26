Обломки Ан-26 решили перевезти с места крушения под Харьковом

26.09.2020, 16:48, Новости дня

Останки потерпевшего крушение под Харьковом самолета Ан-26 планируют перевезти с места происшествия в сам город, сообщают украинские СМИ.

Обломки самолета намерены транспортировать в одну из воинских частей в Харькове, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24».

Напомним, в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины еще в пятницу сообщила, что из 27 находившихся на борту Ан-26 погибли 25 человек, а двое курсантов, по данным губернатора Харьковской области Алексея Кучера, спаслись. Позже президент страны Владимир Зеленский сообщил, что выжить удалось только одному курсанту, Вячеславу Злочевскому, второй скончался утром в субботу.

В качестве основных версий госбюро расследований Украины (ГБР) рассматривает неисправность агрегатов самолета, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащее исполнение обязанностей ответственных за полет лиц, а также ненадлежащее техобслуживание борта и подготовку к полету.