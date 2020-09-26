Первый российский рейс приземлился в Белоруссии
26.09.2020, 16:48, Новости дня
Первый регулярный рейс с момента возобновления авиасообщения РФ и Белоруссии приземлился в национальном аэропорту «Минск».
В воздушной гавани приземлился Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», передает РИА «Новости».
В минском аэропорту сел Airbus A330 – широкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для средних и дальних расстояний. Речь идет о рейсе компании "Аэрофлот".
Напомним, белорусская авиакомпания «Белавиа» решила возобновить полеты в Россию с 30 сентября.
Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, полеты в Минск будут выполняться с периодичностью один раз в неделю.
Международное авиасообщение РФ постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент россияне могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Черногорию, Абхазию и Польшу, Казахстан, Киргизию и Республику Корея.
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