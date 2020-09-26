Подозреваемого в убийстве ребенка в Нижегородской области арестовали

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26.09.2020, 16:08, Новости дня

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Нижегородской области Павел Сурков арестован на два месяца.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Суркова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 24 ноября 2020 года», – цитирует РИА «Новости» решение судьи Ильи Широкова.

Сурков был ранее судим за преступления разной тяжести, защита и подозреваемый не стали возражать против ареста.

Сурков признал вину в случившемся, и заявил, что раскаивается. Он отметил, что причиной трагедии стал его конфликт с гражданской женой, которая была мамой погибшей девочки.

Он сказал, что та была беременна от него и «сделала выкидыш». Сурков добавил, что не помнит, как заманивал девочку в безлюдное место, поскольку был «слишком пьян».

Напомним, Сурков был задержан в пятницу. Тело девочки нашли в безлюдном месте поселка Неклюдово, при осмотре на ее теле нашли следы насильственной смерти.



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