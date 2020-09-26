В Минске задержали участников «женского марша»

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26.09.2020, 16:08, Новости дня

В субботу на несанкционированном «женском марше» в Минске задержали 11 человек, об этом сообщил незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна».

Задержанные активистка оппозиции Белоруссии Нина Багинская и журналист «Еврорадио» Юлия Мотузова уже отпущены, передает «Интерфакс» со ссылкой на центр.

При этом официальных данных о числе задержанных пока нет.

Изначально марш планировалось провести на площади Победы, но за час до начала акции метро рядом с площадью перекрыли, после этого организаторы протестов предложили пройти на Комаровский рынок, передает РИА «Новости».

Первые участники появились в районе рынка около 14.00 мск, тогда же и начались задержания.

В четверг МВД Белоруссии сообщило, что минчане начали активно жаловаться на участников акций протеста.

В среду Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.



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