 

Самосвал въехал в группу детей в Приморье, погибла девочка

26.09.2020, 16:08, Новости дня

В Приморском крае грузовой самосвал наехал на группу детей, один ребенок погиб, сообщили в региональном управлении МВД.

«По предварительной информации, грузовой самосвал двигался со стороны города Фокино в направлении поселка Павловск. Наезд на несовершеннолетних произошел в район 99 км автодороги «город Артем-Находка-порт Восточный». Две девочки восьми и девяти лет были в сопровождении родителей. Одна девочка скончалась на месте происшествия, вторая – госпитализирована в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

За рулем самосвала находился 48-летний мужчина, у него есть вся необходимая путевая документация, а также есть отметки медика, механика и диспетчера.

По факту происшествия проводится проверка, назначено проведение нескольких исследований. По результатам проверки будет принято решение.

Ранее в пятницу в Москве водитель мотоцикла сбил 10-летнего ребенка, после чего въехал в два автомобиля на севере Москвы. Потерпевшего ребенка госпитализировали.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Путин поздравил «замечательное поколение» выпускников

30.08 / Путин заявил о заранее подготовленной позиции Запада по Белоруссии

05.08 / Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту

13.07 / Главный хирург США призвал всех носить маски в общественных местах

07.07 / “Боруссия” предъявила ультиматум “МанЮнайтед” по срокам покупки Санчо

21.07 / Саммит ЕС показал смещение баланса сил в Европе

18.07 / Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Азербайджана

02.07 / Мосгоризбирком передал итоги голосования в столице в ЦИК

04.08 / Нефть подешевела после роста накануне

06.09 / Украина «поставила на паузу» отношения с властями Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска