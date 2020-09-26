Самосвал въехал в группу детей в Приморье, погибла девочка

26.09.2020, 16:08, Новости дня

В Приморском крае грузовой самосвал наехал на группу детей, один ребенок погиб, сообщили в региональном управлении МВД.

«По предварительной информации, грузовой самосвал двигался со стороны города Фокино в направлении поселка Павловск. Наезд на несовершеннолетних произошел в район 99 км автодороги «город Артем-Находка-порт Восточный». Две девочки восьми и девяти лет были в сопровождении родителей. Одна девочка скончалась на месте происшествия, вторая – госпитализирована в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

За рулем самосвала находился 48-летний мужчина, у него есть вся необходимая путевая документация, а также есть отметки медика, механика и диспетчера.

По факту происшествия проводится проверка, назначено проведение нескольких исследований. По результатам проверки будет принято решение.

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