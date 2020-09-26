За неделю спрос на маски вырос на 126 процентов

26.09.2020, 15:48, Новости дня

За неделю в РФ спрос на одноразовые медицинские маски увеличился на 126%, об этом говорится в исследовании онлайн-магазина Wildberries.

Спрос на многоразовые маски с 18 по 25 сентября вырос на 62%, на кожные антисептики на 81%, на одноразовые перчатки – на 124%, передает РБК со ссылкой на исследования магазина.

Также наблюдался резкий рост спроса на дезинфицирующие средства (58%).

Больше всего заказов на средства индивидуальной защиты поступало из московского региона. В самой Москве число заказов на одноразовые маски увеличилось на 300%, кожных антисептиков – на 177%, одноразовых перчаток – на 259% и дезинфицирующих средств – на 113%.

Предыдущий резкий рост спроса в Москве на маски фиксировался в начале августа, тогда прирост составлял 88%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей из групп риска, в том числе беременных женщин, оставаться дома на фоне распространения коронавируса.

Он также сообщил, что социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса не будут блокировать.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ связан с наступлением эпидсезона острых респираторных вирусных инфекцией и несоблюдением правил профилактики распространения вируса.