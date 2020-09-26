Росатом заявил, что пандемия не помешает завершить все запланированные на 2020 год задачи

26.09.2020, 15:48, Новости дня

Пандемия коронавируса, из-за которой ввели многочисленные ограничительные меры по всему миру, не должна помешать Росатому, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«Все задачи, поставленные в декабре прошлого года, январе этого года, должны быть выполнены, и пандемия для нас не является объективной причиной пересмотра показателей деятельности», – сообщил Лихачев в эфире «России 24», передает ТАСС.

По его словам, российские атомные электростанции нарастили выработку электрической энергии в 2020 году на 1,5% по сравнению с плановыми показателями.

Также Лихачев сообщил, что Росатом и Индия начали предметные переговоры о выборе площадки для новой АЭС в этой стране.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган попросил Росатом ускорить строительство АЭС «Аккую» в Турции и ввести первый блок к столетию республики.