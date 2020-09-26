 

Партия “За майбутнє” выдвинула на местные выборы почти 30 тысяч кандидатов

26.09.2020, 15:45, Новости дня

Политическая партия “За майбутнє” выдвинула на местные выборы в Украине кандидатов в советы всех уровней – в общей сложности по всем регионам от нее баллотируются 27 749 человек, сообщают “Українські новини”.

Агентство отмечает, что при этом партия существует лишь несколько месяцев, учредительный съезд состоялся в конце мая этого года.

“Все 29 лет независимости у нас в стране такое видение, что парламент – это выше, чем областной совет, городской совет, чем депутаты общин или сельские депутаты. Наше видение – что наоборот. И мы говорим о том, что должна заработать, наконец, децентрализованная система. Мы завершим децентрализацию, потому что власть должна быть на местах… Мы сформировали списки во все областные и городские советы, а также советы территориальных общин по всей стране”, – сказал лидер партии “За майбутнє” Игорь Палица.

В политической силе отметили, что децентрализация позволяет по-настоящему менять ситуацию в стране на местах, поэтому местные выборы, в том числе первые выборы в территориальных общинах, станут определяющими.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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