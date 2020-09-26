По подозрению в организации нападения с ножом на прохожих в Париже задержаны семь человек

26.09.2020, 15:45, Новости дня

После нападения неизвестного мужчины с ножом на прохожих возле бывшего офиса сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже 25 сентября, полиция Франции задержала семь человек – все они подозреваются в причастности к инциденту. Об этом пишет французское издание Libération.

Жертвами нападения стали сотрудники продюсерских компаний, помещения которых расположены на улице Николас-Аппер, где 7 января 2015 года было совершено нападение на Charlie Hebdo.

Главный подозреваемый – 18-летний мужчина пакистанского происхождения признал свою вину.

Согласно первым результатам расследования, поступок главного подозреваемого связан с переизданием карикатур Charlie Hebdo, которое тот не поддерживал, говорится в сообщении.

Еще шестеро подозреваемых находятся под стражей, их допрашивают. Одного мужчину, задержанного недалеко от места нападения, отпустили.

В результате нападения с мачете в 11-м районе Парижа 25 сентября ранения получили два человека. Сначала была информация о четырех пострадавших. Вероятного злоумышленника задержали в районе Бастилии, его одежда была в крови.

Инцидент местная прокуратура трактует как терроризм.

Charlie Hebdo – известный французский сатирический журнал. Среди прочего он публиковал карикатуры на ислам и пророка Мухаммеда, после чего начал получать угрозы.

7 января 2015 года вооруженные исламисты напали на редакцию Charlie Hebdo. Погибли 12 человек, в том числе главный редактор Стефан Шарбонье. Позже полиция установила личности боевиков – это братья Саид и Шериф Куаши, которые были убиты во время спецоперации правоохранителей. Ответственность за нападение взяло на себя йеменское отделение международной террористической организации “Аль-Каида”.

После теракта редакция Charlie Hebdo не печатала рисунки с изображением пророка Мухаммеда, но в сентябре 2020 года опубликовала карикатуры, которые уже печатались в журнале с 2006-го по 2012 год. Специальный номер был приурочен к возобновлению судебного процесса над 15 обвиняемыми в пособничестве братьям Куаши. После выхода номера Charlie Hebdo опять начал получать угрозы от “Аль-Каиды”.