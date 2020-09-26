 

В Армении арестовали лидера крупнейшей оппозиционной партии

26.09.2020, 15:45, Новости дня

Суд Еревана 26 сентября удовлетворил ходатайство Службы национальной безопасности Армении об аресте лидера крупнейшей оппозиционной партии “Процветающая Армения” Гагика Царукяна. Об этом сообщил адвокат Царукяна Самвел Дилбандян, пишет “Радио Азатутюн”.

По словам адвоката, суд удовлетворил ходатайство органа предварительного следствия об аресте Царукяна сроком на два месяца.

“Это решение было для нас очевидно предсказуемым, поэтому господин Царукян не явился [в суд], он сразу же направился в Службу национальной безопасности”, – сказал Дилбандян.

По мнению адвоката, решение суда незаконно и будет обжаловано в Апелляционном суде Армении.

По информации издания, Царукян обвиняется в организации подкупа избирателей во время парламентских выборов 2017 года. Сам он все обвинения отвергает и заявляет, что его преследуют по политическим мотивам за требование отставки правительства Никола Пашиняна.

Партия “Процветающая Армения” – вторая по численности в армянском Национальном собрании, у нее 25 мест из 132, пишет DW. Вместе с еще двумя оппозиционными партиями “Дашнакцутюн” и “Родина” она назначила общегосударственный митинг на 8 октября. Оппозиционеры считают, что правительство Армении не оправдало ожиданий общества.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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