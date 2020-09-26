“Двигатели отказывали неоднократно”. Мать погибшего при крушении Ан-26 штурмана сообщила, что сын говорил о неисправности борта

26.09.2020, 15:45, Новости дня

Самолет Ан-26, который 25 сентября разбился под Чугуевом, часто ломался. Об этом харьковской службе новостей “Объектив” сообщила мать одного из погибших военных Римма Мхавила.

“Он говорил, что машина была неисправна. Двигатели отказывали неоднократно. Он знал об этом… Нет, не в этот же день, за день до этого. Он не жаловался. Он, скажем так, объяснял, что машина не совсем в исправном состоянии. Он об этом знал”, – рассказала женщина.

По словам Мхавилы, сын был штурманом, он закончил университет имени Ивана Кожедуба. “Хотел здесь работать, хотел здесь служить, в Украине, быть пилотом”, – сказала мать погибшего.

“Объектив” не приводит имени погибшего. По всей видимости, его зовут Ашраф Мсуя. На его странице в Facebook есть совместная фотография с Мхавилой.

Фото: Ashraf Msuya / Facebook

Самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева около 21.00 25 сентября. На борту самолета находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Все находившиеся на борту погибли, при этом двое курсантов незадолго до падения самолета смогли выпрыгнуть. Один из них получил тяжелые травмы и 26 сентября умер в больнице, жизни второго выжившего, по имеющейся информации, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной пока причине разбился перед взлетно-посадочной полосой. В то же время министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что по предварительной оценке специалистов, у самолета отказал один из датчиков в левом двигателе, а не сам двигатель.

Он также отметил, что, скорее всего, перед падением борт зацепился крылом за землю.