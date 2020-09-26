 

Людмила Максакова призналась, что стала «жертвой маминого воспитания»

26.09.2020, 15:17, Разное

Сегодня, 26 сентября, свой юбилей празднует народная артистка РСФСР Людмила Максакова. В связи с этим она дала интервью и призналась, что стала «жертвой маминого воспитания».
Именинница – единственная дочь оперной певицы Марии Максаковой. Солистка Большого театра хотела дать ей классическое образование и записала на обучение в музшколу по классу виолончели. Кроме этого, артистка настояла, чтобы ее наследница знала немецкий и французский языки. Однако Людмила Максакова мечтала поступить на филологический факультет и читала книги одну за другой.

У актрисы душа не лежала к музыкальной карьере, хотя она и сейчас любит исполнять цыганские романы. Стремление играть в кино пришло к Людмиле Максаковой тогда, когда она случайно увидела по телевизору очень красивого актера. Она подумала, что обучиться такому мастерству можно в Щукинском училище и поступила. На самом деле ее целью был красивый брюнет с пылким взглядом с экрана. В результате через пару лет артистка стояла на одной сцене с мужчиной своей мечты – Василием Лановым.

Театральная карьера Людмилы Максаковой началась очень ярко, но вскоре, после ее замужества с гражданином ФРГ, начались проблемы. Ей стали давать меньше ролей, а также не выпускали за границу на гастроли. Именинница осознавала, что это ее плата за семейное благополучие и любовь, поэтому не переживала на этот счет. Спустя годы артистке удалось добиться признания и сейчас она является лицом театра им. Вахтангова. Критики в восторга от ее игры и называют ее «благородным мрамором и пластичной глиной» в руках именитых режиссеров.



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