Завершился второй полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика»

26.09.2020, 15:08, Новости дня

С 23 по 25 сентября в Москве на площадке отеля «Ренессанс Москва Монарх Центр» прошел второй полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика». В субботу участники получили свои результаты – из 250 полуфиналистов в финал приглашены 50 человек.

По итогам двух дней оценочных мероприятий эксперты подвели итоги, приглашение в финал «получили 50 конкурсантов из 21 региона России», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Больше всего финалистов представляют Москву – 18 человек. Следом идут Московская и Ростовская области и Республика Татарстан – по три финалиста. Также в финал вышли по два участника, представляющие на конкурсе Санкт-Петербург, Челябинскую область, Республику Дагестан, Курскую область, Чувашскую Республику и Ямало-Ненецкий АО. По одному финалисту представляют Удмуртскую Республику, Красноярский край, Владимирскую, Оренбургскую и Курганскую области, Приморский край, а также Волгоградскую, Липецкую, Самарскую, Нижегородскую и Новосибирскую области», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В числе финалистов, отобранных во втором полуфинале, 11 женщин и 39 мужчин. Из них 22 конкурсанта в возрасте от 30 до 40 лет, 19 участников в возрасте от 40 до 50 лет. Также в финал вышли пять человек старше 50 лет и четверо моложе 30.

В течение трех дней, которые длился второй полуфинал конкурса, участники работали в группах в рамках оценочных мероприятий, приняли участие в мастер-классе, посвященном искусству публичных коммуникаций, командообразовательном мероприятии, а также получили возможность задать вопросы известным политикам из числа наставников проекта во время панельных дискуссий.

По результатам двух полуфиналов определены 100 финалистов проекта, а из них тоже в очном формате будут отобраны победители. Они получат персонального наставника конкурса из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).

Конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года. По итогам регистрации было получено почти 34 тыс. заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тыс. конкурсантов, а по его итогам приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналом получили 544 человека.

Конкурс проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей».