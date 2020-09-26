 

Вино затопило испанскую винодельню

26.09.2020, 15:08, Новости дня

В Испании несколько десятков тысяч литров вина разлились на асфальт на винодельне Vitivinos в провинции Альбасете, сообщают СМИ.

Происшествие случилось в поселке Вильямалеа с населением в 4 тыс.человек, передает РИА «Новости»

Espagne : Rupture d'une cuve contenant 50 000 litres de vin hier d'Albacete ( @RadioAlbacete) pic.twitter.com/XvFyLAui4z

— SANGARE ABOU (@SANGARE203) September 26, 2020

В бочке объемом 50 тыс. литров произошло механическое повреждение, из нее вылилось все содержимое. Сотрудникам предприятия не удалось спасти вино, они сняли происшествие на видео. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / В Норильске взяли пробу воды после перекачки отходов в тундру

22.07 / Губернатор Токио призвала жителей оставаться дома во время длинных выходных

11.07 / Россия внесла свою резолюцию по гумпомощи Сирии

24.07 / Турция не дала ЮНЕСКО гарантий по сохранности собора Айя-Софии

26.08 / Усэйн Болт ушёл на самоизоляцию после позитивного теста на COVID-19

14.07 / Азербайджанские военные заявили об уничтожении армянского дота

14.07 / Специалисты рассказали, как улучшить батареи смартфонов

07.07 / Советник главы Роскосмоса Сафронов арестован по делу о госизмене

17.08 / «Не стоит недооценивать способность Джо облажаться» — Politico рассказала о непростых отношениях Байдена и Обамы

25.09 / НЦБ Интерпола присоединилось к расследованию убийства детдомовцев в 1942 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска