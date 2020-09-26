Вино затопило испанскую винодельню

26.09.2020, 15:08, Новости дня

В Испании несколько десятков тысяч литров вина разлились на асфальт на винодельне Vitivinos в провинции Альбасете, сообщают СМИ.

Происшествие случилось в поселке Вильямалеа с населением в 4 тыс.человек, передает РИА «Новости»

Espagne : Rupture d'une cuve contenant 50 000 litres de vin hier d'Albacete ( @RadioAlbacete) pic.twitter.com/XvFyLAui4z

— SANGARE ABOU (@SANGARE203) September 26, 2020

В бочке объемом 50 тыс. литров произошло механическое повреждение, из нее вылилось все содержимое. Сотрудникам предприятия не удалось спасти вино, они сняли происшествие на видео.