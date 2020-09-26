Мнение: Итоги эксперимента

26.09.2020, 15:00, Разное

Что ж, подведем итог, как тут выразились, “бабченкизации блога”. Истинной целью эксперимента было, как вы помните, выяснить, чего стоит мой бесплатный блог с точки зрения читателей, готовы ли они за него, что называется, “голосовать рублем”. Скепсиса было высказано немало, я и сам, честно говоря, сомневался – хотя и верил в вас, дорогие читатели! Все-таки одно дело – читать и писать комментарии, а совсем другое – переводить деньги. Коммент-то – вот он, а деньги – ушли и тю-тю!

В каком-то смысле это был еще и эксперимент более глобального масштаба – по поводу реального состояния всей площадки Живого Журнала, нами горячо любимого. Способна ли она еще генерировать какой-никакой денежный поток для своих авторов? Или как в песне – ЖЖ уже мертв (любимая присказка людей в Фейсбуке), а мы – еще нет? Если бы блог 10-го блогера ЖЖ по рейтингу самого ЖЖ оказался ничего не стоящим – это был бы своего рода диагноз и всему ЖЖ в целом: “площадка для старперов, причем бедных и прижимистых старперов”.

И вот, спустя сутки с небольшим после экспериментального изменения формата, смотрим. По-моему, результаты вполне обнадеживающие; жив курилка! За период с позднего вечера четверга и до утра субботы удалось собрать… (барабанная дробь)… почти 30 тысяч рублей!

Я считаю, вполне достойная цифра. Суммы разовых донатов – самые разные, от 100 до 5000 р., но чаще всего встречался размер перевода в 1000 р. Огромное спасибо всем, кто это сделал! Друзья, вы по-настоящему помогли этому блогу жить!

На этом публикацию “авмяков” (это, оказывается, такое уже устоявшееся обозначение, сокращение “А Вот Мой Яндекс-Кошелек”) под постами прекращаю – выглядит это все-таки невероятно пошло и, мне кажется, портит все впечатление от прочитанного. “Я насладился, и вполне”. Но где-то раз в неделю буду, наверно, вывешивать специальный “пост монетизации” – как напоминание для тех, кто все-таки хочет поддержать это дело.

Еще раз благодарю всех! Ура! Будем жить, как говорится!