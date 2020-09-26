Жена Алексея Баталова хотела выдать дочь с ДЦП замуж за его помощника

26.09.2020, 14:53, Разное

В студии программы «Прямой эфир» помощник Алексея Баталова Зураб Джапаридзе признался Андрею Малахову, что жена его начальника хотела выдать дочь с ДЦП за него замуж. Гитана Аркадьевна переживала за судьбу своего ребенка и о том, кто будет ухаживать за Марией в будущем.

Алексей Баталов активно работал для того, чтобы у его дочери была безбедная жизнь. Артист осознавал тот факт, что Мария, у которой диагностировали тяжелую форму ДЦП, не сможет полноценно позаботится о себе. В результате после его смерти заботы о дочери легли на Гитану Аркадьевну. Мать даже предприняла попытку устроить личную жизнь дочери, выдав ее замуж за Зураба Джапаридзе. Она прямо задала вопрос помощнику Алексея Баталова о женитьбе и роли опекуна для Марии. Он согласился, но потом передумал, так как супруга артиста потребовала у него прервать контакты с законной женой и ребенком.

Зураб Джапаридзе в студии телеканала «Россия 1» отметил, что Гитана Аркадьевна после этого обиделась на него. Кроме этого, она начала дружить с Натальей Дрожжиной и ее супругом Михаилом Цивиным. Помощник Алексея Баталова предупреждал о том, что этой паре нужны только деньги, но вдова артиста его не послушала. В результате они переоформили на себя имущество, принадлежащее Марии Баталовой, и сняли с ее счетов 100 тысяч долларов. На эти средства была приобретена недвижимость, которая, по их утверждению, предназначается для дочери актера. Однако мать обратилась к адвокатам, так как больше никому не верит.