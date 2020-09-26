 

Жена Алексея Баталова хотела выдать дочь с ДЦП замуж за его помощника

26.09.2020, 14:53, Разное

В студии программы «Прямой эфир» помощник Алексея Баталова Зураб Джапаридзе признался Андрею Малахову, что жена его начальника хотела выдать дочь с ДЦП за него замуж. Гитана Аркадьевна переживала за судьбу своего ребенка и о том, кто будет ухаживать за Марией в будущем.
Алексей Баталов активно работал для того, чтобы у его дочери была безбедная жизнь. Артист осознавал тот факт, что Мария, у которой диагностировали тяжелую форму ДЦП, не сможет полноценно позаботится о себе. В результате после его смерти заботы о дочери легли на Гитану Аркадьевну. Мать даже предприняла попытку устроить личную жизнь дочери, выдав ее замуж за Зураба Джапаридзе. Она прямо задала вопрос помощнику Алексея Баталова о женитьбе и роли опекуна для Марии. Он согласился, но потом передумал, так как супруга артиста потребовала у него прервать контакты с законной женой и ребенком.

Зураб Джапаридзе в студии телеканала «Россия 1» отметил, что Гитана Аркадьевна после этого обиделась на него. Кроме этого, она начала дружить с Натальей Дрожжиной и ее супругом Михаилом Цивиным. Помощник Алексея Баталова предупреждал о том, что этой паре нужны только деньги, но вдова артиста его не послушала. В результате они переоформили на себя имущество, принадлежащее Марии Баталовой, и сняли с ее счетов 100 тысяч долларов. На эти средства была приобретена недвижимость, которая, по их утверждению, предназначается для дочери актера. Однако мать обратилась к адвокатам, так как больше никому не верит.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова вновь задержали

10.09 / Мнение: В дверь к Алексиевич постучали…

05.08 / ТНТ анонсировал выход четвертого сезона сериала “Ольга”

12.08 / ЦРУ учредит премию имени Александра Солженицына за распространение «правильной» информации о России

20.08 / Архивы августа: 1968 год – советские танки захватывают Прагу

10.03 / Мнение: История про дачу

26.08 / В Мурманске экс-чиновница отсудила у семьи сбитого ей ребенка деньги за поцарапанное авто

31.08 / Это официально: фронтмен Little Big Илья Прусикин разводится с женой

19.08 / Мнение: Гастроли авангардистов

08.09 / Ксения Собчак, Юлия Топольницкая, Полина Максимова, Егор Корешков и другие на съемках второго сезона сериала “257 причин, чтобы жить”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска