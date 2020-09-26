«Виндовзфонов» не будет: Microsoft поставила крест на выпуске Windows 10 для смартфонов

26.09.2020, 14:53, Разное

Компания Microsoft окончательно поставила крест на выпуске Windows 10 для смартфонов. Таким образом, мечты многих энтузиастов о возобновлении выпуска «виндовзфонов» не осуществятся никогда.

По данным блогеров, пишущих на технологическую тематику, в последних изменениях системы Windows отсутствует код для активации телефонии. Microsoft отказалась продолжать поддержку звонков, что дало бы возможность разрабатывать новую операционную систему для работы на смартфонах.

По данным профильного ресурса WindowsLatest, в позапрошлом году американская корпорация прекратила разработку оригинального карманного персонального компьютера Andromeda-2018. Вместо этого специалисты Microsoft сосредоточились на выпуске аналогичного девайса, функционирующего на базе ОС Android. Таким образом, все аппараты соответствующего сегмента, как «умные телефоны», так и планшетофоны и носимые устройства вроде смарт-часов и т.д. будут поддерживать только Android.

Стоит отметить, что ранее Microsoft выводили на рынок смартфоны на базе Windows, однако из-за неправильной стратегии продвижения проект проиграл быстро развивающемуся конкуренту Android. Но и сейчас фанаты ОС пишут в руководство компании петиции о возобновлении выпуска мобильной техники с фирменным программным обеспечением. Однако, как известно на данный момент, намерений возрождать как Windows Mobil, так и Andromeda на Surface Duo или других аппаратах у американского IT-гиганта нет.