 

Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков устроившему ДТП в Москве рэперу Эллею

26.09.2020, 14:48, Новости дня

Полиция возбудила уголовное дело о сбыте наркотиков рэперу Эльмину Гулиеву (выступает под псевдонимом «Эллей»), устроившему ДТП в центре в Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что «по факту сбыта каннабиноидов Гулиеву возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств») в отношении неустановленного лица», передает ТАСС.

После аварии в ходе медицинского освидетельствования в моче Гулиева были обнаружены каннабиноиды (9-ТГК-СООН) в концентрации 165 нг/мл.

В пресс-службе московского главка полиции подтвердили возбуждение уголовного дела по факту сбыта наркотиков мужчине 1993 года рождения.

Напомним, Гулиев признал вину и заявил, что готов компенсировать ущерб потерпевшим с его дохода от музыки. Защита просила отпустить обвиняемого под домашний арест, который он отбывал бы в арендованной квартире, но суд отказал в этом ходатайстве. Рэпера арестовали.

Напомним, Гулиев на белом внедорожнике Infiniti на большой скорости столкнулся с другим автомобилем, после чего сбил трех пешеходов на переходе.

Рэпер уже был судим за грабеж и 49 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. По данным с камер наружного наблюдения, Infiniti проехал на красный сигнал светофора.

Также напомним, что Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Артист был в состоянии опьянения.



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