Мнение: Навальный – гениальный актер?

26.09.2020, 14:45, Разное

МИД разразился пресс-релизом, в котором отравление Навального названо «постановкой». Дословно: «Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело».

Мне интересно, что курили авторы (или автор?) текста?

Если отравление Навального – «постановка», надо признать, что Навальный – гениальный актер, который так гениально впал в кому, что врачи в Омске, не смогли отличить актерскую игру от реальной комы. И испугались, что не смогут спасти Навального. И не стали сильно противится эвакуации Навального в Германию….

Правда, возможна версия, что Навальный заранее коррумпировал экипаж самолета, которым он летел из Томска в Москву, чтобы борт совершил экстренную посадку именно в Омске. Где Навального встретили заранее коррумпированные врачи скорой, которые сделали вид, что спасают Навального от отравления. Потом Навального привезли в больницу, где Навальный попал в объятия заранее коррумпированных врачей….

В общем, версия откровенно бредовая. Которая, по-моему, могла придти в голову разве что под воздействием травы и алкоголя… Но этот бред выложен на сайте МИД России…

Фотография отсюда