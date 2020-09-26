Мнение: Позитивная новость

26.09.2020, 14:35, Разное

Доллар почти 80, евро – за девяносто. В целом удивительно, что только сейчас. Самый главный наш экономист на какой-то прямой линии сообщил, что чем выше курс доллара, тем Россия крепче стоит на ногах – рублей-то напечатать можно больше. В данный момент вопрос вполне актуальный – рублей вдруг стало мало, бюджет дефицитный, нужно откуда-то их находить. Вот решение и подоспело. Все складывается как нельзя лучше.