 

Мнение: Позитивная новость

26.09.2020, 14:35, Разное

Доллар почти 80, евро – за девяносто. В целом удивительно, что только сейчас. Самый главный наш экономист на какой-то прямой линии сообщил, что чем выше курс доллара, тем Россия крепче стоит на ногах – рублей-то напечатать можно больше. В данный момент вопрос вполне актуальный – рублей вдруг стало мало, бюджет дефицитный, нужно откуда-то их находить. Вот решение и подоспело. Все складывается как нельзя лучше.

Источник: Эль Мюрид



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