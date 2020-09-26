Личное: “Несмотря на хэппи энд”

26.09.2020, 14:10, Разное

В этом письме с автором все понятно.

Но у меня к вам нетипичное предложение.

Давайте обсудим поведение ее молодого человека. Не героя ее грез, а постоянного партнера.

diet_heaven

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо Вам большое за блог. Очень рада, что есть возможность его читать.

Хотелось бы поделиться своей историей для разбора.

Мне 26 лет, высшее образование, работаю главным специалистом в fintech сфере. В последний год привела внешность в порядок, занимаюсь в зале и танцами, удалось похудеть на 15+ кг и сменить гардероб.

У меня меня есть молодой человек, с которым хорошие спокойные отношения. Конфликтов острых никогда не было. Вместе почти 5 лет, живем в общей квартире (взят кредит) уже 3 года. Год назад завели щенка, о котором совместно заботимся. Бюджет раздельный, вклад, думаю, что по финансам пополам, по быту больше вложений со стороны МЧ, который работает на себя и проводит большую часть дома. Именно он мне помог устроиться на работу, где я сейчас.

Пару лет назад у меня возникли интерес и симпатия к моему коллеге Б. Б. был самый младший на нашей работе, приехал из другой европейской страны. Сейчас ему 24 года, но в то же время в работе всегда показывал себя активно, в коллективе его все любили, выглядит хорошо, вежливый и приветливый. Видимо, этим меня и привлёк. Более года назад на тим-ивенте я его приревновала к новой коллеге и одной мимолетной фразой показала ему ревность, которую он от меня не ожидал. После этого мы общались пол-года по рабочим вопросам, соблюдая обычную для коллег дистанцию, но с каждым месяцем моя симпатия становилась все больше и больше. На летних днях прошлого года мы отдыхали за городом, все напились, и он меня впервые поцеловал. Пол ночи провели у него в комнате, целуясь. На утро я была очень счастлива, что осмелилась вечером предложить снова пойти с ним, на что он ответил незамедлительным отказом.

Через пару месяцев после этого эпизода на работе был очередной ивент, который закончился баром и приглашением к нему в гости. Через неделю всё тоже самое, только в гости уже напросилась я сама, он не стал отказывать. Тут уже я начала мечтать более активно, хотелось продолжать чувствовать бабочек в животе. Очередной тим ивент был намечен через месяц, к которому я начала готовиться заранее, выбирая образ и предвкушая нашу встречу после. Но в октябре на ивенте случилось то, что на меня он не обращал никакого внимания, со мной даже общаться не стал, после того как я предлагала поговорить, специально избегал. Как потом сказал, что был трезвый. Это меня очень отрезвило тогда, решила перестать бегать и не обращать на него никакого внимания, общаться строго в рамках работы и отлипнуть в своих мыслях, раз неинтересна ему. Видимо, это у меня получилось. За эти пару месяцев были конфликты по рабочим вопросам, которые приходилось решать тет-а-тет. Спустя пару недель после он дал мне хороший фидбэк об этой ситуации. Запомнился также эпизод, когда ходили в кино небольшой группой и случайно наши места оказались рядом, с краю. Мы сидели рядом и ни слова друг другу не сказали за целый сеанс.

Уже ближе к новому году пришли новые ребята в коллектив и так получилось, что на работе сформировалась наша компания для совместных обедов и игр по выходным у кого-то дома, куда я и Б. были включены. Так мы проводили иногда осенние вечера, было весело, мы по-прежнему общались прохладно.

Новый год 2020 мы отмечали тоже с частью людей с работы, я была со своим МЧ, он знает всех моих коллег. Посмотрели салют и пошли в бар, где Б. начал мне шептать как я отлично выгляжу, что я секси, очень изменилась и тому подобное. Меня очень обрадовало, что он обратил на меня внимание. Подписался в Инстраграм, я ему открыла доступ, но ответную подписку не сделала. После интересовался пару раз по какой причине не подписалась.

После нового года мы начали собираться по пятницам нашей компанией коллег, выпивали, играли в настольные игры, и практически каждый раз я оказывалась у него дома, всегда звал с собой. Было много поцелуев, и мне это очень нравилось, на утро чувствовала радость от происходящего. Также мотивировало продолжать улучшать внешность, чтобы больше нравиться себе и ему.

В феврале уже стал звать в гости после работы, иногда бывала у него два раза в неделю если могла, целовал в офисе тайком или шептал что-то приятное. Чувствовалась небольшая динамика, на работе был добр в общении, всегда помогал в делах. Готовили один раз вместе ужин, купил свечки, продукты, вино. Я тоже старалась быть заботливой, приходила в гости в вкусняшками когда он болел. Мне было очень классно от всего этого, хочется думать, что ему тоже приятно. Чувствовала симпатию и теплоту от него. Продолжали также общаться в компании и ходить на обеды все вместе. Были крутые два месяца.

Также за эти два месяца случилось то, что его уволили из фирмы. Получилось так, что об его увольнении я узнала в тот же день, была пятница. В тот вечер он был сам не свой, я позже сообщила ему, что я в курсе, пыталась поддержать как могла. Мы с ребятами устроили ему прощальную посиделку с вином и играми, после которой мы снова поехали к нему, а утром у него была намечена поездка в другую страну на выходные. Как чуть позже оказалось, он ездил туда, чтобы увидеться с другой девушкой, которая приехала туда тоже из другого города, что меня очень растроило.

После того, как он ушел с работы, я стала переживать, что контакт прекратился. На работе сразу почувствовала, как его не хватает и как хочу его увидеть снова, если его имя где-то промелькнуло. Мы всегда общались или вживую, или в рабочем чате, или в общей группе, никогда не было личной переписки в соц. сетях, никаких сообщений от него. Написала сама первой, предложила увидиться на обед, если у него будет время, а потом резко объявили чрезвычайное положение в нашей стране.

Он ответил через полторы недели, позвал к себе, было время только на готовку ужина. Через пару дней снова позвал к себе в гости, а перед этим я как раз узнала про его поездку к девушке. Все равно пришла, но уже вместе было не так легко, как раньше. Я его заставила зачем-то смотреть фильм вместе, а после этого практически сразу же холодно попрощался, даже целовать не стал. Через пару недель в инстаграме отписался, было неприятное чувство, на других бывших коллег подписан же.

Он планировал после ухода с работы уехать в свою страну, но не смог, так как полеты отменили. Поэтому провел в стране время до июля. Дальше было затишье из-за карантина, все работали из дома, в гостях не собирались. Только спустя через месяц он позвал нашу компанию в гости, смотрели все вместе фильмы и играли в игры. На следующую неделю собрались играть уже у другого друга, после чего возвращались домой, и, так как с нами шли еще пару друзей, он написал мне сообщение “пошли ко мне”. Я не пошла, но позвала с собой пройтись в направлении моего дома. В итоге прогулка длилась чуть дольше чем предполагалось, показала ему свой район.

Через пару дней он мне сам написал, предложил прийти в гости на стейк. Я не была была уверена, что мне стоит это делать, поэтому ничего не ответила, легла спать, а ночью проснулась от того, что мой парень украдкой читает мою переписку. Он извинился, что взял мой телефон, и спросил, что у меня c Б. Я была в шоке, ответила, что ничего нет, и просто он ко мне немного подкатывает, как видно по переписке. На самом деле ситуация была скорее противоположная. В итоге не поверил до конца, и стал более подозрительнее в отношении моих посиделок с коллегами. Б. я следующим утром ответила, что в пятницу не смогу, а потом через неделю позвонила, хотела поговорить, он все звонки сбрасывал.

Вскоре мы собирались на следующие игры, мой МЧ просил вернуться вовремя домой и не гулять ночами, но я не смогла, и после игры очень хотела поговорить с Б. Зашли к нему домой, он начал говорить, что между нами ничего не может быть, так как он скоро уезжает, что я в отношениях и забуду его через месяц. Я не смогла сдержать слез от всего этого напряжения, поревела и пошла домой, он вызвал такси как обычно. Дома МЧ увидел, что я снова задержалась после гостей, начал выяснять как домой добралась, попросил показать счет от такси. Я сказала, что просто шли домой, и Б. мне вызвал такси из центра. МЧ эту не понравилось, стал подозревать и упоминать мне об этом случае в дальнейшем.

Чуть позже он уговорил меня запросить у Б. счет на такси, где четко видно, что место отправление это не адресс Б. Пришлось встретиться с Б. и рассказать ему, что мой МЧ некоторые моменты знает и читал переписку, попросила подделать адресс на счету. Он был в шоке, сказал, что надо было раньше уезжать из страны и заканчивать нашу историю раньше. В итоге он все сделал как я попросила, выслал счет. Мой МЧ перевел деньги за такси на счет Б., и попросил меня послать ему подобное сообщение: “твое поведение звать меня к себе в квартиру ночью было некорректное. извини если я произвела неправильно впечатление, но ты мне не нравишься в этом смысле”. Я так и сделала, два часа ждала его ответа, потом не выдержала и позвонила, сказала, что не хотела это втягивать в такую историю и мне очень жаль, что так вышло. Он ничего не ответил на сообщение, и в итоге конфликт с МЧ сошел на нет.

Спустя месяц Б. сказал, что уезжает через неделю насовсем, и позвал всех друзей встретиться в ресторане, а потом поиграть в бильярд. Вопрос не идти не стоял, МЧ отпустил. Вечер прошел хорошо и тепло, был момент, когда мы остались на минут 10 одни, он сказал, что это была хорошая история, будет что вспомнить, видимо пытался мне сохранить лицо. Когда он уезжал на такси, то я сказала, что хотела бы его увидеть перед отъездом, он ответил поцелуем пока друзья не видели. На следующий день позвонил и договорились увидиться. Когда я пришла к нему за день до отъезда, то разговаривали весь вечер, было очень приятно и уютно даже после всего, что было. Сказал, что я ему тоже нравилась, но он старался контролировать себя. Попрощались и все, с тех пор не было никаких сообщений между нами. Знаю, что он в своей стране и у него все хорошо.

Уважаемая Эволюция, помогите, пожалуйста, до конца понять эту ситуацию и увидеть мои ошибки в ней. До сих пор иногда вспоминаю о нем слишком часто, даже несмотря на хэппи энд.

Заранее Вам спасибо!