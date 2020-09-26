Крушение Ан-26 под Харьковом попало на видео

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26.09.2020, 14:08, Новости дня

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео момента крушения военного самолета Ан-26 под Харьковом, а также фотографии погибших курсантов Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба.

Геращенко опубликовал в Facebook видео, которое представляет из себя съемку с экрана. Человек за кадром указывает мышкой компьютера на точку, поясняя, что это Ан-26 за несколько мгновений до крушения.

Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве засняла последние секунды трагически…

Опубликовано Антоном Геращенко Суббота, 26 сентября 2020 г. 

«Это видео должно помочь следователям и экспертам установить, что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом», – написал замглавы МВД Украины.

Также он опубликовал несколько фотографий погибших курсантов.

Напомним, в пятницу в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты.

При крушении погибли 25 человек, двое спаслись, выпрыгнув из самолета. В субботу один из выживших, получивший серьезные травмы, умер.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Ан-26, вероятно, упал из-за технической неполадки.

Российские летчики выразили соболезнования в связи с катастрофой Ан-26. Также соболезнования выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



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