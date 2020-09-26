Названа дата проведения Госсовета

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26.09.2020, 14:08, Новости дня

Расширенное заседание президиума Государственного совета президент РФ Владимир Путин планирует провести в понедельник, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, расширенное заседание президиума госсовета состоится в понедельник, 28 сентября, – сказал Песков РИА «Новости».

Ранее Песков отмечал, что Госсовет по корректировке национальных проектов пройдет на следующей неделе.

В четверг президент Владимир Путин сообщал, что намерен с главами регионов обсудить на заседании президиума госсовета планы по реализации национальных проектов.



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