Названа дата проведения Госсовета
26.09.2020, 14:08, Новости дня
Расширенное заседание президиума Государственного совета президент РФ Владимир Путин планирует провести в понедельник, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, расширенное заседание президиума госсовета состоится в понедельник, 28 сентября, – сказал Песков РИА «Новости».
Ранее Песков отмечал, что Госсовет по корректировке национальных проектов пройдет на следующей неделе.
В четверг президент Владимир Путин сообщал, что намерен с главами регионов обсудить на заседании президиума госсовета планы по реализации национальных проектов.
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