В Johnson&Johnson рассказали об испытаниях вакцины против коронавируса

26.09.2020, 13:53, Разное

Собственную вакцину для борьбы с коронавирусом разработала компания Johnson&Johnson. Сейчас препарат от SARS-CoV-2 проходит фазу испытаний, при оптимальном раскладе его смогут сертифицировать уже в 2021 году.

Как сообщают зарубежные СМИ, в масштабном исследовании задействовано порядка 60 тысяч взрослых волонтеров из Соединенных Штатов и других стран. Всех добровольцев рандомизируют для введения плацебо либо препарата вакцины-кандидата. При этом он обладает рекомбинантным аденовирусным вектором Ad26, который при этом не реплицируется. Вакцину создали в лаборатории Janssen, дочерней компании известного производителя бытовой химии. Базисом для разработки стала экспериментальная вакцина, созданная ранее для борьбы с вирусом Эболы.

Как показали доклинические разработки с использованием низших приматов, вакцина вызывает иммунный ответ и обеспечивает надежную защиту от инфицирования Covid-19. При этом, если другие аналогичные вакцины против SARS-CoV-2, достигшие фазы 3, предусматривают одну инъекцию, то новинка от Johnson&Johnson предусматривает схему с двумя введениями препарата с интервалом в 3-4 недели. Это, как пишет ряд изданий, дает возможность сократить объемы производства, кроме того, двукратная вакцинация усиливает иммунный ответ. При положительных результатах испытаний эффективности вакцины ее первые партии смогут сертифицировать уже в начале следующего года.