 

Ни один из погибших при крушении Ан-26 не идентифицирован, тела сильно обгорели – вице-премьер Уруский

26.09.2020, 13:40, Новости дня

На данный момент ни один из погибших в результате крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевом (Харьковская область) не идентифицирован. Об этом сообщил в ходе экстренного заседания Кабинета Министров вице-премьер, глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы Олег Уруский. Трансляция велась на странице Кабмина в YouTube. 

“Провести идентификацию пока не удалось. Нужно будет проводить ДНК-экспертизу, что потребует дополнительного времени. По словам специалистов, это займет от двух до трех недель. Только после этого можно будет говорить о проведении похорон наших бойцов”, – заявил он.

Уруский добавил, что в результате катастрофы тела были сильно изувечены и обгорели.

Самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева около 21.00 25 сентября. На борту самолета находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Все находившиеся на борту погибли, при этом двое курсантов незадолго до падения самолета смогли выпрыгнуть. Один из них получил тяжелые травмы и 26 сентября умер в больнице, жизни второго выжившего, по имеющейся информации, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной пока причине разбился перед взлетно-посадочной полосой. В то же время министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что по предварительной оценке специалистов, у самолета отказал один из датчиков в левом двигателе, а не сам двигатель.

Он также отметил, что, скорее всего, перед падением борт зацепился крылом за землю.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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