Крушение Ан-26 в Чугуеве. Родственникам погибших выплатят по 1,5 млн грн

26.09.2020, 13:40, Новости дня

Родственникам погибших при крушении самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины выплатят по 1,5 млн грн единоразовой помощи. Об этом на экстренном заседании Кабинета Министров 26 сентября сообщил замминистра обороны Игорь Старобинский. Трансляция велась на странице Кабмина в YouTube.

“В связи с гибелью военнослужащих принято решение о выплате единоразовой денежной помощи членам семей погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, что составляет 1,58 млн грн на каждого. Выплаты будут проводиться за счет фондов Министерства обороны”, – сказал он.

Самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева около 21.00 25 сентября. На борту самолета находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Все находившиеся на борту погибли, при этом двое курсантов незадолго до падения самолета смогли выпрыгнуть. Один из них получил тяжелые травмы и 26 сентября умер в больнице, жизни второго выжившего, по имеющейся информации, ничего не угрожает.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной пока причине разбился перед взлетно-посадочной полосой. В то же время министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что по предварительной оценке специалистов, у самолета отказал один из датчиков в левом двигателе, а не сам двигатель.

Он также отметил, что, скорее всего, перед падением борт зацепился крылом за землю.