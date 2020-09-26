 

Анна Исаева вновь стала мамой всего через год после рождения первенца

26.09.2020, 13:17, Разное

Звезда фильма «Большой» Анна Исаева удачно скрыла как первую, так и вторую беременность. Оказалось, что она вновь стала мамой всего через год и два месяца после рождения долгожданного первенца.
Анна Исаева скрывает личную жизнь от поклонников, которые заинтересовались ею после выхода нашумевшей картины. В Сети неоднократно появлялась информация о том, что у нее отношения с Антоном Малышевым. Актрису неоднократно видели с продюсером, но они свой предполагаемый роман никак не комментируют.

Летом минувшего года артистка удивила фанатов признанием, что у нее родился сын. Малыш, имя которого знаменитость скрывает, появился на свет в середине июля. Вчера, 25 сентября, Анна Исаева опубликовала в микроблоге Instagram пост, в котором заявила, что вновь стала матерью. Второго ребенка она родила всего через 1,2 года после первенца. Артистка написала, что уже два года подряд отмечает собственный день рождения с самым ценным подарком на руках. Оказывается, малыш появился на свет еще 14 сентября. Подписчики засыпали звезду картины «Большой» поздравлениями и пожелали ее детям всего самого лучшего.



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