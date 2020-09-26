 

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Харьковом

26.09.2020, 13:08, Новости дня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому и митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию в связи с гибелью людей при крушении военного самолета Ан-26 под Харьковом.

Патриарх Кирилл указал в обращении к Зеленскому, опубликованном на сайте РПЦ, что в его сердце «болью (…) отозвалась трагическая весть об авиакатастрофе в Харьковской области, в которой погибли и получили тяжелые травмы курсанты и военнослужащие украинской армии».

«Примите мои искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией. Глубоко сопереживая родным и близким погибших, молюсь об утешении скорбящих и скорейшем исцелении раненых. Всеблагий Господь да упокоит души усопших и подаст утешение всем ныне страждущим», – добавил он.

В обращении к митрополиту Онуфрию патриарх попросил передать соболезнования «родным и близким погибших, а также всем, кого коснулось это несчастье».

Напомним, в пятницу в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. При крушении погибли 25 человек, двое спаслись, выпрыгнув из самолета. В субботу один из выживших, получивший серьезные травмы, умер.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Ан-26, вероятно, упал из-за технической неполадки.

Российские летчики выразили соболезнования в связи с катастрофой Ан-26.



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