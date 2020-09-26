 

Почему умирает Инстаграм – Личное мнение

26.09.2020, 13:02, Разное

Вы заметили, что Инстаграм из соцсети для эскортниц медленно, но верно скатился в филиал бабушек-одноклассниц?

Нет, глубокого падения у соцсети ещё нет, но вот тенденция — налицо.

Сначала инсту оккупировали всякие ляди. Есть синяя галочка? В Дубае получишь по двойному тарифу. Затем в соцсеть пришли куры-домохозяйки — они продавали печенье, кукол, но вот у них ничего не вышло.

Почему?

Да потому, что Инстаграм, продавшись Фейсбуку, принял ту же концепцию Цукерберга — считать пользователей своими рабами.

Нет, падла, мы не дадим тебе перейти по ссылке! Сиди тут, мразь, и не смей уходить, пока мы твои данные продаём налево!

А бедная домохозяйка хочет продать печенье. Или тортик, который сделала своими руками. Или, быть может, шьёт классные куклы, но Инстаграм всё делает для того, чтобы не дать перейти по ссылке.

Ну, вот если бы ты заплатила напрямую Фейсбуку — тогда, да. Тогда твой аккаунт промотировали бы в ленте. Но и это не принесло бы тебе, бизнес-домохозяйка, клиентов — Инста тебя просто пессимизирует, если ты поставишь длинную ссылку в профиль.

Как с этим бороться?

Источник: Лена Миро



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