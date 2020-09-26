 

Эксперты составили список самых продаваемых смартфонов в сентябре 2020 года

26.09.2020, 12:53, Разное

Эксперты сферы мобильных технологий назвали самые продаваемые смартфоны сентября 2020 года. В списке наиболее популярных оказались сразу по несколько устройств от американских и южнокорейских производителей.
Компания Counterpoint традиционно представляет рейтинг самых востребованных на рынке смартфонов. В этот раз ее специалисты назвали лучшие девайсы текущего месяца за период с 31 августа по 15 сентября. При этом не исключено, что к последним числам ситуация может измениться.Первое, второе и третье места в перечне достались гаджетам от компании Apple. Золото досталось IPhone 11, а серебро и бронза – соответственно 11 Pro Max и свежему iPhone SE, выпущенному в 2020 году. Данные гаджеты по-прежнему демонстрируют высокие продажи смартфонов.

Четвертая позиция отмечается за Galaxy Note20 Ultra 5G от компании Samsung, пятую же и шестую строчку также заняли аппараты iPhone, модель XR и iPhone 11 Pro. Еще одна южнокорейская компания, LG, с устройством Stylo 6 поднялась на седьмую ступеньку рейтинга самых продаваемых. На восьмой и девятой позиции оказались Galaxy Note 20 5Gи Galaxy S20 5G от Samsung. Замыкает рейтинг смартфон K51 от LG, демонстрируя доминирующее положение на рынке производителей США и Южной Кореи.

При этом эксперты напоминают, что при отмечающейся тенденции к снижению продаж у Samsung есть все шансы исправить ситуацию, в этом ей поможет выпуск смартфона Galaxy S20 Fan с особым красочным дизайном. Однако вскоре ожидается и выпуск iPhone 12, который также повлияет на распределение и динамику рынка сбыта «умных телефонов». LG удается удерживать лидерские позиции только за счет бюджетных аппаратов, в сегменте флагманов эта корпорация проигрывает более сильным конкурентам.



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