На Украине назвали вероятную причину катастрофы Ан-26

26.09.2020, 12:48, Новости дня

Военный самолет Ан-26, вероятно, упал из-за технической неполадки, сообщил министр обороны страны Андрей Таран. По его словам, мог отказать датчик в двигателе самолета.

Глава военного ведомства опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что у самолета перед посадкой якобы отказал левый двигатель, информирует Корреспондент.

«Двигатель не отказал, отказал какой-то датчик. По той информации, что мы имеем, двигатель имел еще 5 000 летных часов до очередного ремонта, то есть сказать, что случилось с двигателем, мы не можем. Какая техническая неполадка», – сообщил Таран.

Он отметил, что самолет действительно был выпущен 43 года назад, но при этом мог летать еще три года. В день катастрофы на Ан-26 проходили тренировочные полеты по обучению курсантов.

«За штурвалом самолета находились постоянно летчик-инструктор, курсанты садились в правое кресло для получения навыков управления самолетом. Предварительный анализ свидетельствует о том, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю. Черный ящик сейчас находится еще в самолете, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать какие-то выводы», – сказал министр обороны.

Ранее Андрей Таран сообщил, что разбившийся самолет Ан-26 в день катастрофы совершил шесть вылетов и пять успешных посадок, «все шло по плану», передает РИА «Новости».

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что самолет должен был совершить 10 взлетов, после каждого из которых он осматривался техническими специалистами.

Он добавил, что пилот говорил диспетчеру о готовности посадить самолет после сообщения о неполадках с левым двигателем.

Напомним, в пятницу в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Российские летчики выразили соболезнования в связи с катастрофой Ан-26.