Стало известно об изменении порядка получения пенсий на карту

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26.09.2020, 12:48, Новости дня

С 1 октября пенсии и детские пособия можно будет получить только на карту «Мир». Это не будет касаться получающих выплаты наличными или на обычный банковский счет, сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК).

В НСПК сообщили, что получающим пособия на детей «необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты в случае, если до этого вы не подавали подобного заявления или не предоставляли данные своей карты «Мир», передает РИА «Новости».

Получателям пенсии или иной выплаты из ПФР «необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд по месту регистрации».

На карту «Мир» планируют перевести пенсии и другие социальные выплаты от ПФР, а также различные выплаты на детей.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в 2021 году произойдет индексация пенсий. Вместе с тем Минфин объяснил, почему не индексируются выплаты работающим пенсионерам.



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