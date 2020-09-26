Мнение: О брянском «Ефремове»

26.09.2020, 12:45, Разное

Ещё одно пьяное ДТП со смертельным исходом, обещавшее быть резонансным. Ведь его виновником стал персонаж из тех, кто априори вызывают нешуточное раздражение у широкой публики, обозлённой на собственную нищету и беспросветность. Но поскольку произошла авария далеко от Москвы, в Брянске, буквально распинавшая актёра Михаила Ефремова столичная общественность красноречиво безмолвствует.

А может, всё дело в том, что… в деле фигурирует не последний человек во власти, брянский вице-губернатор Александр Резунов (теперь уже с приставкой экс-). Виновником ДТП стал его сын, 33-летний Максим. В ночь с 17 на 18 сентября, катаясь в нетрезвом состоянии на своём Volkswagen Touareg, он врезался в Toyota. Её водитель получил серьёзные травмы, от которых скончался спустя два дня.

Когда на место ДТП приехали полицейские, сын чиновника отказался от медосвидетельствования. При этом в 2012 году в отношении Максима Резунова уже возбуждали дело по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление в состоянии опьянения». Однако тогда всю эту историю тихо прикрыли. И вот теперь – смерть человека.

Конечно, многие скажут, что в этом деле отец и сын Резуновы повели себя совсем не так, как столичная шишка. Максим затаился, а вот Александр Резунов как бы принял удар на себя. Пригласив к себе в кабинет ограниченное число сугубо лояльных журналистов, он первым делом сказал, что подаёт в отставку с поста вице-губернатора, а затем долго повествовал о том, как он видит устроенное его сыном «пьяное» ДТП.

«То, что произошло оценивать односторонне, что мой сын — сын чиновника, а чиновники — это те люди, которые «зажрались», и их дети позволяют себе ездить с нарушением скорости или за рулем в нетрезвом состоянии, нельзя, – заявил Александр Резунов. – Ведь в нашей семье есть тайна, которой мы ни с кем никогда не делимся. Мой сын воспитывает двоих детей. Моему внуку четыре года, внучке годик. Оба имеют серьёзные проблемы со здоровьем. Внучка сразу после рождения была прооперирована, постоянно ездим на лечение в Москву.

Накануне аварии мой сын Максим отвез семью снова на лечение. Затем, позже вечером, он обратился ко мне с просьбой довезти его до больницы с ушибом руки. Там определили трещину, ушиб связки и наложили гипс на всю руку до локтя. Я ещё спросил его: «Максим, ты сам доедешь?». Он сказал: «Да». Потом сказал, что ему вроде полегче, я успокоился. Честно признаюсь, с какой целью, куда он ехал ночью, не знаю. Но я знаю характер своего сына. Он не из тех людей, кто будет пользоваться или моим положением, или себя выставлять как-то…».

Такая вот трогательная история, если бы не две детали. Во-первых, Александр Резунов и так бы подал в отставку через три дня – после инаугурации брянского губернатора Александра Богомаза. Закон того требует. Во-вторых, на церемонии вступлении в должность главы региона… Александр Резунов как ни в чём не бывало сидел в первом ряду, вместе с коллегами и соратниками. Кстати, в это же самое время в Володарском районе Брянска хоронили жертву пьяной аварии – 35-летнего Дмитрия Пугачева. Ни отец, ни сын Резуновы помощи в организации похорон не предложили, да и вообще, по информации местных журналистов с семьёй погибшего не связывались.

Чем-то это всё напоминает некогда громкое «дело Анны Шавенковой», дочери главы Иркутского областного избиркома. Она была трезва, просто превысила скорость и вылетела на тротуар, где сбила двух человек. Было это более 10 лет назад. Тогда возмущённая общественность едва не линчевала дочку чиновницы. Теперь народ молчит.

Это вот так изменилось #общество, что возмущаться теперь можно проступками только далёких от власти людей, поскольку так безопаснее? Или всё дело в том, что на Михаиле Ефремове сознательно выпустили пар?