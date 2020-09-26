Дочь Говарда Лавкрафта обвинила создателей «Лунтика» в нарушении авторских прав

26.09.2020, 12:37, Разное

89-летняя Сесилия Грин, дочь писателя Говарда Лавкрафта, заявила судебный иск к компании ВГТРК из-за мультсериала «Лунтик».

По её мнению, концепция рождённого в космосе и прибывшего на Землю чуждого ей существа является плагиатом на одного из персонажей авторства пера Лавкрафта.

Сесилия Грин написала в суд заявление на пятнадцати листах, в котором перечислила множество параллелей между Лунтиком и Ньярлатотепом – персонажем «Мифов Ктулху», вестником древних богов и одним из наиболее зловещих существ во вселенной. Как отмечает дочь писателя, оба персонажа родились в космосе, прибыли на землю загадочным образом, оба они внешне серьёзно отличаются от любых известных землянам форм жизни. Как и Ньярлатотеп, Лунтик бессмертен и неуничтожим, и ему прислуживают насекомоподобные существа, явно скопированные с описанных Лавкрафтом ми-го. За нарушение авторских прав наследница писателя требует с ВГТРК 50 млн. долларов.

– Должен признаться, некое рациональное зерно в этих словах есть. Между Лунтиком и упомянутым героем книг Лавкрафта действительно много общего, но дело не в плагиате, а в том, что они происходят из одних и тех же архетипов. Лунтик – архетипический пришелец, призванный спасти землян от их собственной порочности и греховности. Таким был Иисус Христос, таким до него были Зевс, Озирис, Мардук, Фамуз, а также куда менее известный благостный бог Вицлипуцли, которого некогда почитали ацтеки в Мексике. В суде мы попытаемся доказать, что имеет место лишь архетипическое родство образов Лунтика и Ньярлатотепа, но не прямое заимствование, — сказал автор сериала о Лунтике Никита Азатотенко.