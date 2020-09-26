 

Мнение: Катастрофа Ан-26 под Чугуевым. Последствия

26.09.2020, 12:20, Разное


Упоротые уже нашли "русский след".

На утро 26 сентября официально погибших 25. Двое пока живы, но в крайне тяжелом состоянии. Как минимум один из них успел выпрыгнуть из падающей машины на низкой высоте.
По одним данным на борту было 28 человек, по другим – 27. Пока что известна судьба 27 человек. Основная масса погибших – курсанты 2-го и 4-го курса Харьковского Университета ВВС.
Основные версии катастрофы – отказ одного из двигателей и ошибка пилота, который перепутал автотрассу с взлетно-посадочной полосой. Известно, что за 5 минут до катастрфоы, пилот сообщил о неполадке в двигателе и запросил посадку.
СБУ сейчас ищет черный ящик. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил подготовки к полетам.
Разбившийся Ан-26 был выпущен аж в 1977 году и на момент катастрофы ему было 43 года, причем его полный ремонт должен был быть закончен к 1 октября, чтобы продлить срок эксплуатации еще на 2 года.

Источник: Colonel Cassad



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