В РФ выявили 7,5 тыс. новых случаев коронавируса

26.09.2020, 11:48, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 7523 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 143 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 7523 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1792, Санкт-Петербурге – 232, Московской области – 204.

Всего в стране выявлен 1 млн 143 тыс. 571 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 940 тыс. 150 человек, из них 6004 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 169 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 20 тыс. 225 человек.

Накануне, 25 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7212. Таким образом, число новых случаев выросло на 311.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.