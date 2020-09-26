Александр Мясников рассказал, какие средства должны быть в домашней аптечке осенью

26.09.2020, 11:53, Разное

Александр Мясников озвучил рекомендации по комплектованию домашней аптечки осенью текущего года. Специалист советует подготовиться к новому сезону вирусных инфекций.

Александр Мясников подчеркивает, в 2020 году традиционный «набор вирусов» пополнился COVID-19, «пришедшим, чтобы остаться», поэтому он советует иметь в запасе жаропонижающие препараты, такие как аспирин, парацетамол, ибупрофен, однако их необходимо применять только при температуре от 38 градусов и выше. Эффективным в защите от вирусов является интерферон. По мнению специалиста, допустимо использование леденцов для горла и морской воды для носа, однако при простуде лучше промывать нос, так как капли могут вызвать привыкаемость.

Доктор Мясников отмечает, витамины в аптечке не нужны, их лучше брать «из тарелки, а не из таблетки», как и не допустимо использование средств от насморка, сужающих сосуды, и противовирусных препаратов. По словам телеведущего, средства, реально борющиеся с вирусами, существуют, но применять их можно только по назначению медиков. Те же, которые доступны в аптеках без рецепта, не действенны, и под их маркой «скрывается маркетинговый ход» производителей.