 

Лиза показала Максиму Галкину и Гарри, как заниматься йогой

26.09.2020, 11:53, Разное

В микроблоге Instagram Лизы Галкиной появился видеоролик, на котором запечатлено, как она занимается йогой дома. Во время этого присутствовали брат Гарри и Максим Галкин, который просил сына не мешать сестре.
Юморист показал фолловерам трогательное семейное видео, на котором его дочь сидит на коврике для йоги в позе лотоса. Лиза Галкина комментирует свои действия и отмечает, что «лицом необходимо поймать свет». Девочка пытается сосредоточиться и медитировать, но ее своим смехом отвлекает брат Гарри. Он хохочет и говорит: «Наконец-то мы нашли свет!». Дочь Примадонны злится и просит дать ей сосредоточиться.

В беседу детей вмешивается Максим Галкин, который обращается к сыну с аналогичным пожеланием. Лиза, при этом, закрывает уши, чтобы не слышать шутки Гарри. Однако мальчик успокаиваться не жалеет и подбегает к сестре с новыми вопросами. Поклонники сошлись на том, что дочери Аллы Пугачевой так и не удалось сконцентрироваться на занятиях йогой.

В комментариях фолловеры написали, что они восхищаются искренностью и непосредственностью близнецов. Лизу они назвали «чудом природы», а Гарри – «шалунишкой». Многие отметили, что у детей Галкина и Примадонны по-настоящему счастливое детство.



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