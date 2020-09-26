Никас Сафронов назвал Тарзана жертвой банды мошенников

26.09.2020, 11:53, Разное

Никас Сафронов прокомментировал информацию об измене Тарзана Наташе Королевой. Он считает, что Сергей Глушко столкнулся с бандой мошенников.

По словам Никаса Сафронова, Наташе Королевой не нужно предпринимать никаких радикальных решений, пока ситуация не прояснится. Художник предполагает, что она и вовсе могла быть спланирована.

Сам же Сафронов несколько лет назад познакомился с привлекательной девушкой, которая быстро втерлась ему в доверие. В какой-то момент она попросила занять ей большую сумму денег, а в качестве залога предложила переписать на избранника свое имущество. Нотариус оформил все необходимые документы, поэтому художник не заметил никаких подвохов. Впоследствии оказалось, что доверенность была фиктивной, поэтому знаменитость больше не видел эту девушку, а все деньги – потерял.

По словам Сафронова, Тарзан поступил как настоящий мужчина, поскольку признался в измене. Нашата Королева должна оценить этот шаг. Сейчас паре лучше объединиться, чтобы противостоять всем ненавистникам.