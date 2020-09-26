Племянница Трампа подала на него в суд за финансовое мошенничество

26.09.2020, 11:50, Новости дня

Племянница Дональда Трампа Мэри Трамп подала иск в суд на президента и его брата с сестрой, пишет The New York Times. В иске говорится, что Дональд Трамп, его сестра Марианна и брат Роберт с помощью «сложной схемы» заставили Мэри отказаться от своей доли в недвижимой империи семьи Трампов, а также обманным образом выплатили ей за отказ лишь небольшую часть от реальной стоимости её доли.



Reuters

Племянница президента Трампа Мэри Трамп написала мемуары, в которых рассказала о том, как её родственники, включая самого Дональда Трампа, обманули её с получением наследства в десятки миллионов долларов, пишет The New York Times.

В минувший четверг Мэри Трамп подала иск в суд: в нём она обвинила Дональда Трампа, его сестру Марианну Трамп Барри и его брата Роберта Трампа, скончавшегося в этом году, в мошенничестве и гражданском сговоре, пишет издание. В иске говорится, что для семьи Трампов «мошенничество было не просто семейным делом, а образом жизни». Как пишет Мэри Трамп, в 80-е годы Дональд Трамп c его братом и сестрой приняли в наследство недвижимую империю своего отца и использовали её для своего обогащения, нанося ущерб всем вокруг себя.

Как пишет The New York Times, ранее Белый дом подвергал сомнению факты, изложенные в книге Мэри Трамп, заявляя, что мемуары были написаны «в финансовых интересах самой Мэри Трамп».

В заявлении, выпущенном адвокатом Мэри Трамп, племянница американского президента сказала о том, что её предала собственная семья, «в тайне работая вместе, для того чтобы украсть» её деньги и «мошенническим образом вынудив» её отдать всё «за ничтожную долю от реальной стоимости».

The New York Times информирует, что после того, как отец Мэри Трамп Фред Трамп умер в начале 80-х годов, он оставил своей дочери долю в недвижимой империи семьи Трампов в Нью-Йорке. Поскольку Мэри на тот момент была подростком, управление её наследством взял на себя Дональд Трамп вместе со своими братом и сестрой. В своём судебном иске Мэри Трамп утверждает, что они организовали «сложную схему», целью которой было заставить её отказаться от своей доли. Более того, Мэри Трамп заявляет о том, что даже после того, как она уступила своё наследство, Дональд Трамп и его родственники предоставляли ей неверные финансовые данные, чтобы уменьшить сумму, которую им надлежало выплатить ей.