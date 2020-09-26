 

BMW заплатит в США многомиллионный штраф за искажение данных о продажах

26.09.2020, 11:50, Новости дня

Немецкий концерн BMW договорился с комиссией по ценным бумагам и биржам США о выплате штрафа в размере $18 млн, пишет N-TV. Причина штрафа заключается в том, что концерн заподозрили в завышении данных о продажах своей продукции для того, чтобы лучше выглядеть на фоне конкурентов на рынке США.

Немецкому автомобильному концерну BMW дорого обошлись предположительно ложные данные о сбыте своей продукции на рынке США. Комиссия по ценным бумагам и биржам США договорилась с предприятием о том, что BMW выплатит штраф в размере $18 млн, тем самым избавившись от необходимости признавать вину.

Согласно данным комиссии, BMW с 2015 года различными методами завышала свои данные по продажам в США. С помощью этих мер компания достигала своих внутренних целей: кроме того, завышая данные, BMW представала в лучшем свете в рамках конкуренции с другими производителями автомобилей премиум-сегмента.

Как пишет N-TV, оплата штрафа означает закрытие расследования. В BMW отметили, что принимают решение о выплате штрафа, а также подчеркнули, что содействовали в расследовании.

Внимание комиссии по ценным бумагам и биржам США особенно привлёк тот факт, что американская дочерняя фирма немецкого концерна BMW Capital сообщила сомнительные данные о своих продажах инвесторам и рейтинговым агентствам, пишет издание. Таким образом, при выпуске облигаций компании была использована неверная информация.

Сообщается, что у BMW Capital был своеобразный «резервуар» автомобилей, о продаже которых сообщалось не сразу, для достижения месячных целей по продажам вне зависимости от срока продажи. Кроме того, BMW платила автосалонам, чтобы они ложно декларировали автомобили как «тестовые» или «сдаваемые в аренду», чтобы затем концерн мог сообщить о более высоких продажах. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Лукашенко рассказал, считает ли Россию агрессором

03.07 / “Гений единоборств”. Мир спорта скорбит по Абдулманапу Нурмагомедову

17.07 / Армяно-азербайджанский конфликт усиливает напряженность между Турцией и Россией

01.08 / В Португалии сошел с рельсов скоростной поезд, есть жертвы

09.09 / Кабмин продлил выплаты на детей безработным родителям

26.07 / Мясников выступил против дистанционного обучения

21.07 / Пассажирам указали на главную ошибку при сдаче багажа в аэропорту

01.08 / Франция столкнулась с «историческим» падением ВВП из-за пандемии

28.08 / Porsche представил обновленную Panamera

31.07 / Зеленский подписал закон о сокращении “зеленых” тарифов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска