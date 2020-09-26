 

Генштаб заявил об отсутствии в учениях «Кавказ – 2020» связанного с Украиной подтекста

26.09.2020, 11:48, Новости дня

Стратегические учения «Кавказ – 2020» носят плановый характер и не содержат никакого связанного с Украиной «подтекста», сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Герасимов указал, что об учениях объявили в декабре 2019 года, были проведены соответствующие тренировки, внезапная проверка «с целью подготовки к этим учениям, сами учения», передает RT.

«Какого-то подтекста насчет Украины – его просто не существует. Мы в ходе этих учений осуществили геополитическую нарезку, создали условное государство на нашей территории, в России. И боевые действия осуществляли войска этих сторон, восточные и северные, не привязываясь к какому-то приграничному государству», – сказал он.

Генерал пояснил, что российская армия проводит подобные учения каждый год, чередуя места проведения.

«Это запад, восток, центр или юг. Вот в этом году очередь Южного военного округа. И целый цикл мероприятий оперативной боеподготовки предшествует этим учениям», – отметил Герасимов.

Учения «Кавказ-2020» начались в понедельник, в них принимает участие более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказывали о поставленных перед участниками маневров задачах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Новый антирекорд по COVID-19 в Украине, последствия взрывов в Бейруте. Главное за день

07.08 / Инфекционист оценил предсказание Билла Гейтса о «катастрофе страшнее коронавируса»

28.07 / Филолог разоблачил миф о «татарском» мате в России

26.06 / ЦИК: более 10 млн россиян проголосовали в первый день по поправкам к Конституции

27.08 / Лидеры Совета Европы призвали власти Беларуси начать инклюзивный национальный диалог

16.07 / Туристам в Исландии предложили необычный способ борьбы со стрессом

08.08 / Шмыгаль: Стратегия деоккупации Крыма является сейчас государственной тайной

23.09 / Бессимптомными оказались 65% носителей коронавируса в Москве

31.07 / Киев потребует выдачи 28 задержанных в Белоруссии россиян

30.07 / В РФ запустили образовательную платформу для обучения волонтеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска