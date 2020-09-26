Премьер Ливана заявил об отказе от формирования нового правительства

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26.09.2020, 11:48, Новости дня

Премьер-министр Ливана Мустафа Адиб сообщил об отказе от формирования правительства страны и своей отставке.

Адиб принес извинения «за то, что политические блоки нарушили то согласие», к которому он стремился «ради формирования кабинета», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Хадас».

«Они не отошли от политизации процесса (формирования правительства)», – добавил он.

В то же время Адиб указал на необходимость реализации инициатив Франции по урегулированию политического кризиса, «чтобы спасти Ливан».

В конце августа президент Ливана Мишель Аун уполномочил Адиба сформировать новое правительство. Прежнее правительство было отправлено в отставку на фоне митингов, последовавших после взрыва, который произошел 4 августа в порту Бейрута.

Погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Бейрут был признан районом бедствия. Причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры.

После этого адвокат Майд Харб из Ливана подал в суд на президента страны Мишеля Ауна и покинувшего пост премьера Хасана Диаба.



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