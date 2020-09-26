Попова объяснила причины роста заболеваемости коронавирусом в России

26.09.2020, 11:48, Новости дня

Рост заболеваемости коронавирусом в РФ связан с наступлением эпидсезона острых респираторных вирусных инфекцией и несоблюдением правил профилактики распространения вируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова сообщила в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на телеканале «Россия-1», что в данный момент наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, который начался «с последних чисел августа», передает ТАСС.

«Сегодняшние риски – мы и предполагали, и это реализуется – связаны с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь он связан с тем, что люди не соблюдают требования», – подчеркнула она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что очень важно относиться к новому вирусу с настороженностью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей из групп риска, в том числе беременных женщин, оставаться дома на фоне распространения коронавируса.

Он также сообщил, что социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса не будут блокировать.

Кроме того, в Москве возобновили работу системы соцобслуживания граждан из группы риска по COVID.

Вместе с тем в Подмосковье решили усилить контроль за соблюдением масочного режима и рекомендовали гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями соблюдать самоизоляцию.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что РФ готова к осенней вспышке коронавируса лучше Европы.