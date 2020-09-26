Эксперт о переменах Лукашенко: Это оболочка

26.09.2020, 11:43, Разное

Российский журналист Максим Шевченко заметил, что тот Александр Лукашенко, которого весь мир видит на фоне массовых протестов в Белоруссии – уже не тот глава государства, которого можно уважать. “Это, конечно, уже человек, который является оболочкой себя самого”, – подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что ранее при всех свои недостатках Александр Лукашенко пользовался уважением и популярностью в народе. Сейчас сказать так о нем уже не повернется язык.

Тайная инаугурация Александра Лукашенко ясно показала, считает Максим Шевченко, что на должности президента политик удерживается только благодаря дубинкам сотрудников ОМОН. Он опирается только на своих силовиков и на внешние силы.

“Его просто нету”, – подчеркнул Максим Шевченко.

Причем виновен в таком исходе исключительно сам Александр Лукашенко, уверен журналист. Ему уже давно следовало запустить политические реформы, которые бы позволили избежать патовой ситуации, сложившейся в Белоруссии после выборов.

Однако именно в тот момент, когда президент Белоруссии должен был сделать этот решительный шаг, по каким-то причинам от от него отказался. “Он умер как политик, как историческое лицо”, – заключил Максим Шевченко.