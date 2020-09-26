 

Скончался курсант, выживший при крушении Ан-26 в Чугуеве

26.09.2020, 11:35, Новости дня

Один из двух курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, которые выжили при крушении Ан-26 под Чугуевом (Харьковская область), скончался от полученных травм. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, число жертв авиакатастрофы возросло до 26, поиски тел двух погибших продолжаются. Всего на борту самолета было 27 человек.

Ранее сообщалось, что двое курсантов выпрыгнули из самолета до падения. Один из них был в критическом состоянии. Жизни второго выжившего, по имеющимся данным, ничего не угрожает.

Самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева около 21.00 25 сентября.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что на борту самолета было 28 человек: семеро военнослужащих и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Позже в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что на борту Ан-26 находилось 27 человек – одного из курсантов не допустили к полету.

Вечером 22 сентября сообщалось о 22 погибших и двух травмированных. Утром 26 сентября на месте крушения нашли тело еще одного погибшего, поиски тел еще двух человек продолжаются.

По данным Кучера, перед катастрофой пилот сообщал, что отказал левый мотор, однако стало ли это причиной крушения, на данный момент неизвестно. Правительство создало государственную комиссию для расследования обстоятельств крушения.

Министр обороны Украины Андрей Таран считает, что причиной катастрофы стала техническая неисправность. Он заявил, что перед падением самолет, скорее всего, зацепился крылом за землю.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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