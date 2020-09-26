 

Частные лаборатории могут делать бесплатные тесты на COVId-19 – Радуцкий

26.09.2020, 11:35, Новости дня

Бесплатные тесты на коронавирус могут делать частные лаборатории, подписавшие соглашение с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Об этом сообщил народный депутат от партии “Слуга народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире передачи “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”.

“Сегодня такое решение уже принято, частные лаборатории также могут делать бесплатные тесты. В НСЗУ есть на это средства. И если частная лаборатория подпишет соглашение с Национальной службой здоровья, то человек уже платить не будет, за это будет платить государство”, – сказал он.

При этом нардеп подчеркнул, что государство не может дать команду частной лаборатории делать тест бесплатно или делать по 100 гривен.

“Если там есть нарушение закона и Антимонопольный комитет это докажет, это будет суд, это будут штрафы”, – уточнил он.

Радуцкий напомнил, что в Украине бесплатные тесты на COVID-19 в государственных лабораториях делаются всем, кто имеет симптомы заболевания, имел контакт с заболевшими, и людям, находящимся в группе риска – сотрудникам Национальной полиции, врачам, учителям.

При этом Радуцкий заявил, что главной проблемой в Украине является время ожидания результатов тестирования.

“Часть лабораторий уже успела поменять оборудование. На сегодняшний день уже есть лаборатории, которые имеют современные швейцарские анализаторы и которые могут делать за два часа 500–700 тестов, и есть такие, которые не имеют. У нас уже есть договоренность с Европейским банком реконструкции и развития, надеемся, еще месяц-полтора – и оборудование будет заменено”, – уточнил он.  

За прошедшие сутки в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 3833 человек. Это максимальный суточный прирост в стране с начала эпидемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 17 сентября – тогда диагноз COVID-19 был подтвержден у 3584 пациентов.

Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине достигло 195 504, из них 3903 скончались (76 – за последние сутки), 86 873 выздоровели (+1740 за прошедшие 24 часа).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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