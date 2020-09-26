 

В ОПЗЖ долго не могли определиться, кто пойдет в мэры Николаева. Медведчук сам выбрал кандидата – блогер

26.09.2020, 11:35, Новости дня

В партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” долго не могли выбрать своего кандидата в мэры Николаева. Об этом в блоге для сайта “Корреспондент” пишет политический обозреватель Кирилл Киквидзе. 

“Удивительная ситуация перед выборами сложилась в Николаевской области. В партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” долгое время не могли решить, кто пойдет в мэры Николаева. В итоге свое решающее слово сказал Виктор Медведчук, в очередной раз подтвердив, кто на самом деле руководит партией”, – написал он. 

Киквидзе рассказал, что летом наиболее вероятным кандидатом от ОПЗЖ на мэрских выборах в Николаеве называли экс-нардепа из парламентской группы “Відродження” Артема Ильюка. 

“Его активно продвигала группа [сопредседателя фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юрия] Бойко–[нардепа от ОПЗЖ Сергея] Левочкина. Так, Бойко появлялся на публичных мероприятиях вместе с Ильюком, ранее анонсировал в соцсетях, что тот пойдет в мэры. Но в августе в Николаев приехал депутат и близкий соратник Виктора Медведчука Юрий Загородний, который возглавил партийную облорганизацию ОПЗЖ. Оказалось, что у Медведчука в Николаеве своя кандидатура – это Владислав Чайка, сын экс-мэра Николаева”, – отметил блогер. 

Он пишет, что внутрипартийная борьба привелка к появлению на сайте ОПЗЖ новостей о выдвижении двух кандидатов в мэры: Ильюка от городской организации партии и Чайки – от областной. Киквидзе привел скриншот страницы сайта. 

Скриншот: zagittya.com.ua

Сейчас новостная лента ОПЗЖ выглядит иначе. 

Скриншот: zagittya.com.ua

блогер обратил внимание, что на канале “Интер” сюжет о выдвижении Ильюка показывали не только 23-го, но и 24 сентября, когда уже подали документы о регистрации Чайки.  

“О чем это говорит? О том, что Левочкин, Бойко, [бизнесмен Дмитрий] Фирташ из последних сил пытались протащить свою креатуру. Но последнее слово было за Медведчуком. И от ОПЗЖ в мэры Николаева пойдет Владислав Чайка, креатура Виктора Медведчука. Таким образом, мы еще раз увидели, кто реально реально принимает решения в ОПЗЖ”, – резюмировал Киквидзе. 

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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